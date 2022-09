Alyson Tabbitha, la cosplayer que cautiva con su sensualidad y talento

Archivado en: •

Alyson Tabbitha, una joven de Florida, Estados Unidos, sorprende en las redes sociales con su increíble talento para convertirse en cualquier personaje del cine, televisión, anime y videojuegos.

La cosplayer, que empezó desde pequeña a disfrazarse con el apoyo de su madre, es actualmente una de las más populares alrededor del mundo.

Tabbitha, quien se ha convertido en diferentes personajes como Wonder Woman, Jack Sparrow, Edward Scissorhands, el vampiro Lestat, entre otros, se ha ganado la admiración de no solo de los amantes del mundo cosplayer, sino del mundo en general.

Además de su talento para convertirse en cualquier personaje, la joven cautiva a sus millones de seguidores con su belleza y sensualidad.

Aquí sus mejores trabajos:

Natalie Portman is one of my all time favorite actresses so here is my cosplay tribute to some of her most iconic looks from some of my favorite roles/characters she’s been! 🌌🦢💘⚡️

Which one is your favorite?

All costumes hand made by me! 🤗 pic.twitter.com/veKOIibLDi

— Alyson Tabbitha (@AlysonTabbitha) August 18, 2022