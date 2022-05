5 canciones para dedicar a las mamás rockeras en su día

Llegó el mes más esperado por todas las madres, ese que se convierte en la oportunidad perfecta para decirle a ese ser que nos dio la vida lo importante que es para nosotros y todo el amor que sentimos por ellas.

Aunque nuestra apariencia y actitud sea ruda y de todo un rockstar, no podemos negar que si existe algo que no evite conmovernos con su manera de dar amor y que robe se por completo nuestra atención, además de un buen hit de rock and roll, es mamá.

Mira también: Así ha sido la evolución de Doctor Strange, según Benedict Cumberbatch

Que mejor manera de celebrarla que con un regalo que perdurará por siempre en el tiempo como lo es la música y una buena canción.

Son varias las estrellas de rock que han sacado lo más sensible de su interior para componer canciones en homenaje a sus mamás, temas cargados de emotividad que combinados con el golpe de la batería y vibración de la guitarra se convierten en el regalo perfecto para ellas.

Por eso aquí de damos un listado de las 5 canciones de rock perfectas para dedicar a las mamás rockeras en su día:

‘Mother love’ – Queen

‘Mamá said’ – Metallica

‘Mama weer all crazy now’ – Slade

‘Mama kin’ – Aerosmith

‘Mother’ – John Lennon

<iframe width=»560″ height=»315″ src=»https://www.youtube.com/embed/sPYsMM1FvXs» title=»YouTube video player» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen></iframe>