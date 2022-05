Así ha sido la evolución de Doctor Strange, según Benedict Cumberbatch

Archivado en: •

La primera aparición de Doctor Strange en la pantalla grande fue en el 2016, cuando vimos como Stephen Strange se convertía en el Hechicero Supremo. Luego su personaje siguió apareciendo en las producciones del UCM hasta convertirse en uno de los personajes más importantes en el desarrollo de los personajes.

Doctor Strange: In The Multiverse of Madness es una de las películas más esperadas del 2022, pero ¿qué ha cambiado con el personaje que conocimos en el 2016 hasta ahora? El mismísimo Benedict Cumberbatch, actor que le da vida a Stephen Strange, nos cuenta en Radioacktiva.

El dos veces nominado al Óscar aseguró que en esta nueva película vemos a un Doctor Strange que ya no es un neurocirujano, ahora es un super héroe que hace su trabajo por el bien mayor en vez de sí mismo. Pero también enfrenta sus deficiencias.

“(Doctor Strange) es guiado por las mismas cosas que son sus mayores fortalezas, pero en otras ocasiones, cómo en esta película, sus mayores debilidades en términos de su ego y su voluntad”, aseguró.

Para la primera película, Cumberbatch se preparó con cómics. En el Multiverso de la Locura, el actor expresó que también vio “un poco” especialmente en las cosas que Doctor Strange no hace en las películas, pero sí hace en los cómics.

“Hay un material fantástico para utilizar de ahí pero sí, siempre, siempre, estas cosas iniciaron en las páginas de la imaginación brillante de Stan Lee y Steve Ditko así que si, es cómo este universo cinemático está construido”

«Es una película muy concurrida, suceden muchas cosas»

Aunque no nos pudo revelar mucho sobre Mordo, quien le presenta los Illuminati a Strange, si nos habló de la inclusión de América Chávez, un personaje que parece ser muy importante en esta película.

“Es muy emocionante es un personaje de comic muy combativo, es grandioso tener la inclusión de un personaje LGBTI+ representado de esta forma es importante y tristemente, parecería doblemente importante considerando la noticia de que ciertos países que son intolerantes hacia la homosexualidad”, agregó que habrá mucho más de ella y será “emocionante para ella y para América Latina”

Puntualizó que Doctor Strange es una película “muy concurrida” y “suceden muchas cosas”. Revive aquí la entrevista completa con Benedict Cumberbatch.