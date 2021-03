Soldado caído: profesora pilla a joven capando clase… ¡Virtual!

En tiempos de distanciamiento, donde colegios, universidades y empresas optaron por operar desde casa, con el pasar de los meses de esta denominada “nueva realidad” muchos han encontrado la manera de conectarse a las clases y reuniones virtuales sin estar ahí.

¿Y cómo lo hacen?

Dentro de las opciones, una de las más optadas es grabarse desde un celular como si se estuviera presentando atención a la videollamadas, después, con mucha cautela, se cuadra la pantalla del celular (con la grabación rodando) en medio de la cámara del computador, de esta manera las personas podrán ver al pillo como si estuviera atendiendo a la sesión.

Sin embargo, esta manera de “capar videollamada” ya se volvió tan recurrente que los profesores han detectado a más de un estudiante poniendo en práctica esta idea.

Esto fue lo que le pasó a un estudiante de llamado José Ángel, a quien su profesora le pidió sacudir la mano, algo con lo que el alumno no contaba.

“José Ángel, sacude tu mano”, fue el aviso de la profesora. “José Ángel, lo que tienes es una grabación, no estás tú en la cámara. Para que sepas que sí me di cuenta y lo voy a reportar. No estás tú, es una grabación lo que pusiste, no estás en cámara en vivo”.