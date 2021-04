(VIDEO) Joven hace emotiva sorpresa a su papá el día de su graduación

Una joven mexicana, como miles de estudiantes en todo el mundo, no pudo celebrar como habría querido su ceremonia de graduación, pero sí logró sorprender a su padre con un conmovedor homenaje que se hizo viral.

Mira también:

En un corto video que ha circulado en LinkedIn, se observa a la joven detrás de su padre con varias hojas en las que cuenta un poco de su historia y explica que, al no poder invitarlo a su graduación, decidió llevarle una sorpresa a su trabajo y agradecerle por todo el esfuerzo que ayudó a que hoy ella sea una Licenciada en Administración.

“Mi papá siempre ha pensado que me avergüenza, pero gracias a él hoy me gradué. Mi mamá nos dejó por otra familia y él siempre dio la cara por mí. Nunca buscó a otra mujer porque decía que yo era la mujer de su vida. Nunca ganó mucho dinero, pero trabajaba el doble o el triple para que no nos faltara nada”, se lee en algunas de las hojas.

Sin saber lo que estaba sucediendo en realidad, el hombre, que trabaja como embolador, le contaba a su cliente que la situación ha estado bastante complicada por las restricciones del covid-19 y manifestó con orgullo que su hija estaba en la universidad. De repente, la joven lo sorprende vestida con su toga y birrete y le dedica unas sentidas palabras.

Te puede interesar:

La joven reconoció que cuando era más pequeña sentía vergüenza del trabajo de su padre, no obstante, ahora es consciente del gran esfuerzo que hace él para apoyarla y agradece todo lo que le ha dado.