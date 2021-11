U2 presenta ‘Your Song Saved My Life’, su nueva canción para Sing 2

U2 presentó su nueva canción Your Song Saved My Life, la cual fue hecha para la película ‘Sing 2’, la cual llega a cines en diciembre.

Más noticias

La agrupación irlandesa no solo tendrá cabida en la producción con su canción, Bono, líder de U2, participará en la producción como Clay Calloway, un león amante del rock and roll.

Más noticias

De paso, esta segunda parte de Sing tendrá varias canciones que hacen parte de la discografía de U2, como “Where the Streets Have No Name”, “Stuck in a Moment You Can’t Get Out Off” y “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”.

La canción ya esta disponible en a través de canal de YouTube de la agrupación, y es un adelanto del soundtrack que hará parte de esta animación musical.