“iChiro”, el trapito que lanzó Apple para limpiar las pantallas de sus dispositivos

El Apple Event no solo mostró las innovaciones como como el M1 PRO, M1 Max, los nuevos Macbook Pro y los Airpods Pro 2021, también hubo un producto no que si bien no cuenta con los más altos estándares de tecnología, pues también tuvo su mención en el evento.

Se trata del polishing cloth, el llamado “iChiro”, “iTrapo” o “iLimpión”, como ya es mencionado en redes sociales como muestra de burla entre quienes no dejaron pasar la presentación del producto.

El polishing cloth es un producto que se vende por separado y su material es el perfecto para limpiar las pantallas de los productos de Apple. Tiene un valor de USD $19 (unos $71.000).

“Fabricado con material suave y no abrasivo, el paño para pulir limpia cualquier pantalla de Apple, incluido el vidrio de nano textura, de forma segura y eficaz.” se puede leer en la descripción del producto en la página de Apple.

De hecho, tiene un listado de los dispositivos que logra lustrar con efectividad.

