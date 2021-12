¡Tomen mi dinero! Lanzan tenis de ‘Los Guardianes de la Galaxia’

Marvel realizó una gran colaboración con Adidas para lanzar una nueva colección de seis nuevos diseños de tenis inspirados en la saga y videojuego de Los Guardianes de la Galaxia.

Los fanáticos de MARVEL podrán adquirir los nuevos y creativos diseños desde el 2022. El director de arte en Eidos-Montréal, Bruno Gauthier Leblanc, reveló cómo se dio la alianza con Adidas:

Sobre la inspiración de la creación de los tenis, el manager de productos en Adidas, Tony Holmes, reveló: “Cuando conversamos con el equipo de Marvel y escuchamos sobre el juego y de que se iba a tratar este, pensamos que podíamos encontrar la manera de traer los personajes a la vida real a través de zapatillas con la inspiración de los personajes incorporada en los zapatos. Elegimos los modelos de zapatillas que pensamos podrían adecuarse a la actitud de los personajes”.

¿Las comprará?

We’ll take them all, thank you 👀

Check out our cosmic #GOTGgame collaboration with @adidasoriginals, coming 2022: https://t.co/xy2lihrBzS pic.twitter.com/dJhWyf3BJJ

— Marvel’s Guardians of the Galaxy (@GOTGTheGame) December 16, 2021