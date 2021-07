El Tino Asprilla reveló por qué no jugó en el América de Cali

A través de su canal de YouTube, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama compartió un nuevo video de su programa ‘Un rato con el Pibe’, en el cual el exfutbolista realiza diferentes entrevistas a importantes figuras del deporte como René Higuita, Freddy Guarín, Alberto Gamero, entre otros. Esta vez, el turno fue para Faustino ‘El Tino’ Asprilla.

En la conversación, que duró casi 40 minutos, el también comentarista deportivo habló sobre su trayectoria en el fútbol, sus comienzos, sus logros y demás.

En medio de la entrevista, ‘El Tino’ se refirió a la oportunidad en la que casi juega en el América de Cali: “En esa época le gustaba a uno el fútbol lindo (…) Llego al América y me salen esos picapiedras (…) un combo, la de chancleta que daban”, declaró el famoso.



Y continuó: “Entonces yo llego y meto un gol y esos morochos salen enojados: ‘No, que vamos a meterle, que porque vienen de la Valle vamos a meterle’, y empieza ese zapateo… Entonces yo me salgo y me voy al lado del profe y le digo: ‘Profe, eso no es fútbol, no ve esa mano de locos dándose chancleta, tirando planchas, televisores’, y me dijo: ‘No, es que aquí en el América es así'”.

Fue en ese momento cuando Asprilla decidió irse, según contó, con el argumento de que eso no era lo que él quería para su trayectoria como profesional.

Posteriormente, le salió la oportunidad para jugar en el Deportivo Cali, pero tampoco le gustaron las dinámicas del equipo, por lo que decidió devolverse a la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca.

Después, en 1988, fue vendido al Cúcuta Deportivo, donde comenzó a ganar reconocimiento.

Este es el fragmento de la entrevista donde El Tino Asprilla habla del porqué no debutó en América de Cali: