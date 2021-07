The Suicide Squad recibió el 100% de Rotten Tomatoes: así quedó el top de las películas de DC

La crítica ya ha valorado The Suicide Squad, la próxima apuesta del DCEU que pasó por los ojos de los expertos de Rotten Tomatoes, y que ahora goza de una excelente calificación.

La nueva reunión de villanos estará disponible iniciando el mes de agosto, y ahora, para ponerle la cereza al pastel, o el tomate (en este caso), Rotten Tomatoes se tomó el trabajo de valorar la próxima película de DC, y teniendo en cuenta las diferentes entregas de la compañía, su decisión fue darle un 100%, lo que aumentan las expectativas de los fanáticos de la franquicia.

De esta manera es como la película que contó con la dirección de James Gunn tuvo una excelente calificación, es decir que, de los reviews realizados hasta la fecha por Rotten Tomatoes, The Suicide Squad es el mejor hasta el momento, sin duda un gran logro para el director.

Dicho esto, el ranking de películas se mueve de manera que se evidenciaron bruscos movimientos dentro de las 11 posiciones.

The Suicide Squad (100%)

Wonder Woman (93%)

Shazam! (90%)

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (79%)

Zack Snyder’s Justice League (71%)

Aquaman (65%)

Wonder Woman 1984 (59%)

Man of Steel (56%)

Justice League (40%)

Batman v Superman: Dawn of Justice (28%)

Suicide Squad (26%).

Con estos resultados, la percepción que se tiene de la nueva reunión de los villanos es tal, que la primera entrega queda mal parada en el ranking.

Por ahora solo resta esperar al estreno de The Suicide Squad, el cual será el próximo 6 de agosto en cines de Estados Unidos y en HBO Max.