The Killers revela ‘C’est La Vie’, una canción inédita de ‘Imploding the Mirage’

The Killers sorprendió a todos sus fanáticos al publicar una versión ‘deluxe’ de su último álbum ‘Imploding the Mirage’. En este nuevo proyecto aparecen versiones acústicas de ‘Caution’ y ‘Blowback’, al igual que una canción inédita llamada ‘C’est La Vie’.

La versión original del álbum fue lanzada en agosto del año pasado, y es el único álbum de la banda que hasta el momento no cuenta con la participación de Dave Keuning. No obstante, en días anteriores The Killers reveló que el guitarrista nuevamente estaba trabajando con la banda para el próximo disco que será lanzado en cinco meses aproximadamente.

Cabe recordar que ‘Imploding the Mirage’ fue uno de los trabajos musicales más importantes del 2020, al considerarse como uno de los mejores álbumes del año.

Acá está ‘C’est La Vie’, la nueva canción de The Killers: