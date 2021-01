The Killers se reúne con su guitarrista Dave Keuning en el estudio

A través de un live en su cuenta de Instagram, The Killers compartió el momento en el que se encontraba planeando su próximo proyecto musical en el estudio. Lo que más llamó la atención fue la participación del guitarrista Dave Keuning, quien se alejó de la banda hace tres años.

Keuning, quien no hizo parte del sexto álbum de estudio de la banda, Imploding The Mirage, es uno de los miembros fundadores de The Killers. El guitarrista abandonó la agrupación en el 2017 para lanzar su proyecto como solista; pero tal parece que nuevamente volvió para participar en el próximo disco.

Según relató Brandon Flowers en meses anteriores, el próximo álbum de la banda, que se espera sea publicado a mitad de este año, promete ser mejor que el anterior, no solo por la participación de Dave, sino también por la creatividad con la que lo están realizando.

Además, para generar más expectativa entre sus fanáticos, la agrupación publicó el posible tracklist del álbum en el que se encuentran trabajando desde hace más de cinco meses.