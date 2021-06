Mad Cool 2022: momento de mirar el cartel e intentar no llorar con el line-up

Mad Cool ya confirmó sus fechas y de paso el line-up que hará parte de su quinto aniversario, una celebración que estaba pendiente debido al coronavirus y los estragos que causó la pandemia.

El festival se llevará a cabo en Madrid los próximos 6, 7, 8 y 9 de julio de 2022, y para calentar motores, ya anunciaron el cartel con 104 bandas encabezadas por Metallica, llamado como “El mejor cartel de todas las ediciones”.

De esta manera es como el mundo reanuda los festivales musicales, por ahora en Europa y Estados Unidos.

Momento de saborearse con el line-up:

MADRID! We’ll see you at @madcoolfestival on July 6, 2022! Tickets on sale now at https://t.co/KgHz2vDdwb! #madcool2022 #shineagain pic.twitter.com/3WiazMEX5A

— Metallica (@Metallica) June 16, 2021