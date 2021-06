“¡Que te jod**!”: Roger Waters rechaza propuesta de Mark Zuckerberg

En un evento realizado en Nueva York para apoyar a Julian Assange, el pionero de Wikileaks que fue encarcelado, Roger Waters, uno de los creadores de Pink Floyd, reveló que rechazó una propuesta del fundador de Facebook para utilizar una de sus canciones.

En medio del acto, Waters sacó un papel con la oferta que Mark Zuckerberg le hizo, y declaró: “No tienen ni idea de lo que es –nadie la tiene– porque me ha llegado esta mañana por Internet. Es una petición para que mi canción Another Brick in the Wall (Part II) se utilice en una película para promocionar Instagram”.

Y continuó: “Así que es una carta de Mark Zuckerberg para mí en la que me ofrece una enorme, enorme cantidad de dinero, y la respuesta es ¡que te jodan!”.

Además, el artista de 77 años manifestó que consideraba dicha solicitud como un “movimiento insidioso de ellos para apoderarse de absolutamente todo”, y que no sería partícipe de esa “patraña”. Al igual que cuestionó el éxito de la compañía y la catalogó como “censura”.

“Quieren utilizarlo para hacer que Facebook e Instagram sean aún más grandes y poderosos de lo que ya son, para poder seguir censurándonos a todos los presentes en esta sala e impedir que esta historia sobre Julian Assange llegue al público en general”, expresó Waters en su intervención, la cual quedó registrada en video y se volvió tendencia en las redes sociales.

