Una teoría sobre El Rey León sugiere que Scar devoró los restos de Mufasa

Una macabra teoría sobre El Rey León se ha vuelto viral en redes sociales. Si viste la película en tu infancia, seguramente quedaste triste cuando Scar deja morir a Mufasa en un acantilado y luego Scar juega con un cráneo mientras habla con Zazú.

Sin embargo, no se sabe bien que pudo pasar con el cuerpo del león. Ahora, un actor de doblaje ha compartido una teoría que explica lo sucedido con Mufasa. Según Neekeem, Scar pudo haberse comido el cuerpo de su enemigo. Entre los argumentos, el actor se basa en que las hienas no suelen alimentarse de leones y prefieren presas más simples.

Lo que más sorprende es que el cráneo con el que juega Scar es idéntico al de un león, por eso la conclusión del actor es que Mufasa habría sido devorado por el malvado felino.

Nobody:

Me explaining my crackhead Disney theories at 4am on discord pic.twitter.com/uildCE2faX

— Nickeem (@nickeemVO) January 13, 2021