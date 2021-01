¡Lo hicieron! Cambian a Donald Trump de ‘Mi Pobre Angelito 2’ por Keanu Reeves

Fanáticos de la popular cinta de los 90 empezaron una campaña en Twitter para que Donald Trump fuera retirado digitalmente de la película. La petición fue apoyada por el mismísimo Macaulay Culkin en su cuenta de Twitter.

Ante la creciente petición, usuarios en redes sociales se midieron a editar la popular escena y empezaron a borrar al saliente presidente de los Estados Unidos. Algunos solo borraron a Trump, otros cambiaron su cara por actores com Keanu Reeves.

El deseo de eliminarlo de la película se da luego de que Donald Trump fuera suspendido de la mayoría de redes sociales populares debido a sus mensajes que podrían estar incitando a la violencia.

Acá te dejamos algunos de los mejores montajes donde han eliminado a Trump:

Not only should we digitally remove Donald Trump from Home Alone 2, we should replace him with adult Macaulay Culkin. Just make that plot go off the rails. pic.twitter.com/r4mObFZC37

— Jesse Case (@jessecase) January 9, 2021