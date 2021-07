¿Cómo lo hicieron? Los Teletubbies ya se vacunaron contra el covid-19 y si, hay memes

Mientras en en Colombia todo el mundo estaba con los ojos puestos sobre el primer tráiler de ‘Encanto’, la película de Disney inspirada en los paisajes de Colombia, parte de la infancia de muchos estaba recibiendo su dosis de vacuna contra el covid-19.

Resulta que Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po, si, los Teletubbies, publicaron a través de las redes sociales que ya había recibido la vacuna para prevenir ser víctimas del virus.

We’re all vaxxed! Just in time for a Tubby hot summer ☀️ Who’s ready to come out & play pic.twitter.com/AtXTExaCMs

— Teletubbies (@TeletubbiesHQ) July 7, 2021