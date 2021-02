Corey Taylor trolleó a The Weeknd por “llevar a Slipknot” al super Bowl

El halftime del Super Bowl, que estuvo a cargo de The Weeknd, generó miles de comentarios respecto a la presentación de artista canadiense en el tradicional show de medio tiempo del evento, quizá uno de los motivos más importantes del por qué este show suma millones de audiencias a nivel global.

“Entre gustos no hay disgustos”, es una de las frases que emplean en un debate como el que se abrió ayer en redes sociales sobre la actuación de The Weeknd en el halftime del Super Bowl, pues así como muchos quedaron a gusto con la presentación del artista, otros, en cambio, no quedaron satisfechos.

Ahora The Weekndpasará a la historia del Super Bowl al sumarse a la extensa lista de artistas y agrupaciones que han pasado por el halftime del evento, y justo cuando los comentarios en redes sociales estaban en pleno furor, apareció un comentario que destacó entre los demás, pues se trata de nada más y nada menos que de Corey Taylor.

El líder de Slipknot aprovechó el tema tendencia en redes sociales para agradecer, de cierta manera, a modo de burla a The Weeknd, por haber representado a su banda en el Super Bowl.

Taylor trolleó al canadiense por el performance de sus bailarines, quienes salieron al escenario con unas máscaras blancas, y un atuendo que mezclaba el rojo con el negro, asemejándose coloradamente a los trajes de Slipknot (o por lo menos así lo vio Corey).

A través de su cuenta de Twitter el líder de Slipknot agradeció a The Weekend por haber representado a su banda en el Super Bowl:

I’d like to thank The Weeknd for putting on a Slipknot pantomime during the Super Bowl. pic.twitter.com/ypDoa0Wndb

— SHRED DJENT REDEMPTION (@CoreyTaylorRock) February 8, 2021