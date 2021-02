Metallica cerró el Super Bowl con Enter Sandman y aquí tenemos su presentación

Metallica era de una de las bandas invitadas al Super Bowl, y los encargados de cerrar el show, eso sí, desde su estudio.

La edición 2021 de Super Bowl dejó mucho por decir, la paliza que le dio Tampa Bay Buccaneers a los Kansas City Chiefs (31-9) y cómo no, el show de medio tiempo del cual se encargó The Weeknd.

La esperada presentación de Metallica sirvió como en cierre fenomenal de la noche victoriosa del equipo local, los Tampa Bay Buccaneers, sobre los Kansas City Chiefs en Florida.

La banda de James Hetfield escogió una de sus canciones emblemáticas para ponerle el toque de metal al evento que se transmitió a vinel global, haciéndolo desde su estudio, en el Área de la Bahía de San Francisco, desde donde trasmitieron para el late show de Stephen Colbert.

