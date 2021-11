Sujeto disfrazado de ‘Joker’ atacó con cuchillo a 17 personas en un tren

El ataque se registró el pasado domingo en el tren de Tokio, cuando un sujeto disfrazado de ‘Joker’ atacó a 17 personas con un cuchillo, causándoles heridas de gravedad.

Pero los planes del hombre no solo se limitaban a acuchillar a los pasajeros, también quería prender fuego el interior del tren, todo con el objetivo, según comentó a la policía, recibir la pena de muerte.

El psicópata fue identificado como Kyota Hattori, de 24 años, y fue detenido por las autoridades en la línea Keio que iba con destino a Shinjuku.

De las 17 víctimas acuchilladas se encuentra un varón septuagenario, quien sufrió heridas de gravedad al recibir una puñalada en el pecho, mientras que las otras 16 víctimas recibieron heridas leves.

Kyota abordó el tren disfrazado del villano de Batman con un cuchillo en la mano, lo que hizo pensar a los demás pasajeros que era parte de su disfraz.

A 24-year-old man dressed in Batman's Joker costume attacked passengers on a Tokyo train line, injuring 17 people as many partygoers headed into the city center for Halloween gatherings https://t.co/CR9J5sM6eY pic.twitter.com/Eg7pNmLoaK

— Reuters (@Reuters) October 31, 2021