Stephen King revela cuál es la peor película de terror que ha visto

Que Stephen King, el denominado “maestro del terror”, hable sobre la peor película de este género que haya visto, produce cierta confianza, pues tamos hablando de la mente creativa de terror más eficiente del mundo.

Así como recientemente Stephen King se atrevió a hablar de la película de terror que le causó más miedo, siendo el Proyecto de la Bruja de Blair la que se llevó esa mención, pues ahora el maestro habló sobre aquella cinta que no le causó ni un poco de miedo.

Tal parece que a King le han preguntado en repetidas oportunidades sobre la peor película de terror que se ha cruzado, por eso, a través de su cuenta de Twitter, aclaró que se trata de Blood Feast, o como se conoció por estos lados, “Fiesta de sangre”.

What is the worst horror movie you ever saw? For me, BLOOD FEAST.

