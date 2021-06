Smells Like Teen Spirit de Nirvana rompe un nuevo récord en Spotify

Smells Like Teen Spirit, uno de los himnos de Nirvana, ha logrado un nuevo récord en la plataforma streaming musical, alcanzando los mil millones de reproducciones, convirtiéndose en la primera agrupación de grunge en alcanzar esta nueva marca.

“Smells Like Teen Spirit” es la canción que se encarga de abrir el mítico álbum “Nevermind”, material que se posicionó en el número uno en todo el mundo, vendiendo más de 30 millones de copias.

El próximo 27 de agosto “Smells Like Teen Spirit” cumple 30 años desde que fue presentada al mundo, un éxito rotundo con el que nirvana dividió la historia musical en dos, posicionando el grunge en los listados musicales más importantes del mundo.

En cuando a Spotify, mientras “Smells Like Teen Spirit” se posiciona en el primer lugar del listado de Nirvana, Come As You Are es la canción que le sigue, mientras que “Heart-Shaped Box” es la que ocupa el tercer lugar.