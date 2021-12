Spider-Man se vuelve tendencia con la camiseta del PSG

Spider-Man, uno de los superhéroes más queridos del mundo de Marvel, se volvió tendencia en redes sociales al visitar las instalaciones del club Paris Saint-Germain, donde posó con la camiseta número 10, que llevaba su nombre.

El reconocido actor Tom Holland estuvo en el Parque de los Príncipes, donde juega el astro argentino Leo Messi. Allí pudo conocer los vestidores, la cancha y las graderías del recinto.

Además de las fotografías que causaron revuelo en redes sociales, el PSG compartió un emotivo video con apariencia de comics, donde no solo mostró un fragmento del tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, sino que además compartió diferentes momentos de la experiencia de Holland en el estadio mencionado anteriormente.

Aquí están las fotos de Spider-Man con la camiseta del PSG:

