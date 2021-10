Spider-Man No Way Home: revelan nuevas imágenes con enfrentamiento entre Octopus y Parker

Con la revelación del primer tráiler de Spider-Man: No Way Home no solo quedó claro que el arácnido de Marvel realizará su monumental regreso, sino también se revivieron viejos momentos con los villanos ya conocidos del personaje, como el caso del Doctor Octopus de Alfred Molina.

Más Noticias

Pero mientras el mundo espera por el lanzamiento de la película, se conocen más detalles, así que en esta oportunidad la Revista Empire reveló una serie de imágenes inéditas de la cinta, en las que podemos ver uno de los enfrentamientos que tendrá Peter Parker con el Doctor Octopus.

Más noticias

Desde que el tráiler de que tráiler de Spider-Man No Way Home llegó con el mencionado “Hola, Peter” de Octopus, ya se especula un enfrentamiento de lujo.

¡Nueva imagen de 'SPIDER-MAN NO WAY HOME' con Spider-Man y Doctor Octopus! #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/hkP2FsP0KG — Geek Zone 🍿🎃 #SpiderManNoWayHome #Hawkeye (@GeekZoneGZ) October 23, 2021

En una segunda publicación de imágenes se ve a Tom Holland sin la máscara de Spider-Man, y en otra imagen se nota que Octopus tiene dominado al arácnido.

Pero no queda de otra que esperar hasta el 17 de diciembre, día en el que se estrena la película, para saber cómo Peter logra escapar de los tentáculos de su enemigo.