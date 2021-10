Joven no calculó bien y durante sensual baile rompió una lámpara con su cabeza

En los últimos días se ha vuelvo viral un video de una joven que intentaba hacer un sensual baile pero terminó mal y por poco pudo ser una tragedia.

Una muchacha se estaba grabando mientras bailaba arriba de una mesa, pero no calculó bien que tenía una lámpara justo encima de ella.

Cuando la joven estaba moviendo su trasero, hizo un movimiento más sensual que involucraba su cabeza. Cuando la inclinó le pegó a la lámpara de su comedor y la rompió.

Al parecer la joven no sufrió ningún tipo de lesión grave, pero se volvió tendencia en redes por sus movimientos.

A girl from a hen party who came to drag brunch today showed us this video from their air bnb last night and I’ve watched it 763,876 times and I am deceased deceased deceased pic.twitter.com/5q6HDYEFd5

— WayneDavid (@WayneDavid81) October 23, 2021