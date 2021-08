Spider-Man: No Way Home: los memes que dejó el lanzamiento del tráiler

Spider-Man: No Way Home reveló su tráiler oficial después de la filtración que sufrió en internet, y como era de esperarse, llenó las expectativas de los fans de Marvel.

Además, no por nada el tráiler pasó desapercibido, de hecho, la noche del 23 de agosto el personaje arácnido se adueñó de todas las tendencias en redes sociales, y no era para menos, pues Spider-Man: No Way Home será una reunión de rostros conocidos del universo cinematográfico de Marvel.

Desde Tom Holland y Zendaya, hasta Benedict Cumberbatch, pasando por Alfred Molina y posiblemente (según los rumores) la participación de Willem Dafoe como el ‘Duende Verde’, Marvel estrenó el contundente tráiler con el que también dejó algunas preguntas sin respuestas.

Ahora bien, con la revelación del tráiler las emociones de los seguidores de la franquicia entraron en shock, así que las reacciones y los memes no se hicieron esperar, eso sí, cada uno apuntando a sus preferencias.

Se puso raro el tráiler de Spiderman pic.twitter.com/vmtgNSkBDh — Lauti (@Lauti_ese) August 24, 2021

He vuelto a mi infancia con este momento del trailer de Spiderman 😭😭😭#SpiderManNoWayHome #SpiderManNoWayHomeTrailer pic.twitter.com/VnoockB70B — Lleimi (@Lleimichus) August 24, 2021

El tráiler de Spiderman // Yo pic.twitter.com/6FHeEoXNLQ — El Guarromántico (@Guarromantico_) August 24, 2021

STAN LEE DESDE EL CIELO VIENDO COMO SUS 3 SPIDERMAN VAN A ESTAR JUNTOS EN UNA MISMA PELÍCULA LUCHANDO CONTRA TODOS SUS ENEMIGOS#SpiderverseConfirmado pic.twitter.com/7y7gshgRsH — 𝖑𝖆𝖚𝖗𝖆✨ (@Whitedaisies99) August 24, 2021

Yo viendo el trailer de Spiderman sin haber visto ninguna peli de Spiderman de las nuevas pic.twitter.com/XRgTK0mzpO — Miriam Álvarez de Lunaplata 𓅈 (@Malvael) August 24, 2021

Después de ver el trailer de Spiderman pic.twitter.com/da9t5y4yNV — Felipin✨ (@L1pin_) August 24, 2021

ACABO DE VER EL TRAILER DE SPIDERMAN CON MI HERMANO Y ESTAMOS ASÍ pic.twitter.com/edseknL9gV — ☁︎⋆·˚ 𝒂𝒏𝒅𝒚 ⁺ ˖˚✦ (@elfocondilatas) August 24, 2021

Es que ni os imagináis lo fuerte que es esto

La de veces que alquilé Spiderman 1 en el videoclub cuando era pequeño y ahora voy a ir al cine a ver al Duende Verde de nuevo 😭😭

AHHHHHH#SpiderManNoWayHome https://t.co/eULNMvwN5W — Alejandro (@AAleCacholla) August 24, 2021