Andrew Garfield deja en visto la posibilidad de salir en ‘Spider-Man: No Way Home’

Hace tan solo un par de días conocimos todo lo que tiene planeado Marvel en la Fase 4 de su Universo Cinematográfico y las sorpresas que estarán próximas a llegar.

Pero las malas noticias no se hacen esperar, sobre todo para los fanáticos de Spider-Man, quienes durante mucho tiempo recibieron información sobre las apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la próxima entrega del héroe, titulada No Way Home. Sin embargo, lo que comenzó como un emocionante rumor de ver a las tres generaciones de Spider-Man (obey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland) tuvo que ser desmentido, tal y como lo reportó Atomix.

De esta manera es como Andrew Garfield les manda el baldado de agua fría a quienes esperaban ver a los 3 Spider-Man en la gran pantalla.

¿Y cuándo veremos la próxima Spider-Man?

La película titulada originalmente Spider-Man: No Way Home llegará a las salas de cine el próximo 21 de diciembre del 2021 y por ahora se desconoce si Sony Pictures medita la idea de llevar la producción a plataformas digitales como Disney+, Hulu o Netflix.