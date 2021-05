Marvel revela nombres y fechas de sus próximas películas como ‘Eternals’, ‘The Marvels’ y más

Mediante un video publicado por Marvel Studios para celebrar los filmes, el estudio cinematográfico reveló los nombres y las fechas de estreno de las próximos películas que harán parte de la fase cuatro del MCU.

Para este 2021, el estudio perteneciente a Disney confirmó los siguientes estrenos: ‘Black Widow’ en julio; ‘Hang-chi: la leyenda de los diez anillos’ en septiembre; ‘Eternals’ en noviembre y ‘Spider- Man: No Way Home’ cerrará el año en diciembre.

Por otro lado, para el año entrante, los fanáticos del MCU podrán ver las películas ‘Doctor Strange: in the Multiverse of Madness’ en marzo; ‘Thor: Love and Thunder’ en mayo; ‘Black Panther: Wakanda Forever’ en julio y ‘The Marvels’ en noviembre.

Y, según anunció Marvel, para el 2023 se tienen programado los estrenos de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ (febrero) y ‘Guardianes de la galaxia: volumen 3‘ (mayo).

