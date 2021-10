‘Scream 5’: Anuncian la fecha de estreno y liberan el teaser oficial

‘Scream’ es una de las franquicias cinematográficas más populares en el mundo desde que se lanzó la primera película en 1996, presentó el póster oficial de su quinta entrega.

La quinta parte del culto de los 90s llegará el 14 de enero del 2022 y ya tiene con grandes expectativas a las diferentes personas que han visto durante años las anteriores ediciones.

Mire También: Increíble: Recrean escena de El Juego del Calamar con personajes de Toy Story

‘Scream 5’ es dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, y cuenta con la actuación de Neve Campbell, David Arquette y Courteney Cox, que volverán a dar vida a los personajes con los que atraparon a millones de fanáticos alrededor del mundo.

Esta edición también contará con la participación de Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega y Dylan Minnette.

The official teaser poster is officially out at https://t.co/pvwsAFd0Xf!

😱 For more SCREAM visit https://t.co/TObpp7lIVl

🩸 #scream #screammovie #scream5 #ghostface pic.twitter.com/Qal4quggVn

— HelloSidney.com (@hello_sidney) October 10, 2021