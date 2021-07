Sara Corrales puso a chorrear babas con ajustado atuendo de gimnasio

La actriz y modelo Sara Corrales encendió su cuenta de Instagram con una serie de fotografías en el gimnasio en las que sale presumiendo su tonificada figura, que muchos internautas han definido como un “cuerpazo envidiable”.

“No me digas más que quieres mi disciplina, ten tu DISCIPLINA. Es tan fácil como tomar la decisión de empezar. No te saques más excusas ni cuentos chinos a ti mismo, no te engañes”, escribió la celebridad de 35 años, considerada como un ‘sex symbol’ en Colombia por su belleza y su cuerpo producto de una vida saludable de ejercicio y buena alimentación.

Como sucede usualmente con sus publicaciones, Corrales logró dejar con la boca abierta a sus más de dos millones de seguidores en redes sociales, quienes no solo reaccionaron con más de 86.000 ‘likes’, sino que también lanzaron cientos de piropos en los comentarios.

“Tú debiste ser Wonder Woman”, “Estás mega top, bonita”, “Siempre bella”, “Qué guapa”, son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en el post que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

