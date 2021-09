Royal Blood revela el nuevo video de su canción ‘Hold On’

El dúo británico de rock alternativo, Royal Blood, estrenó el video oficial de su canción ‘Hold On’, que hace parte del tercer álbum de estudio de la banda titulado ‘Typhoons‘, el cual fue estrenado el 30 de abril de este año.



Esta nueva cinta está protagonizada y dirigida por el reconocido actor Colin Hanks, recordado por su participación en diferentes producciones como ‘Jumanji: En la selva’ y ‘Dexter’; y cuenta con la participación de dos legendarias estrellas de rock: Josh Homme, vocalista de Queens Of The Stone Age, y Matt Helders, baterista de Arctic Monkeys.

Sobre esta canción, Mike Kerr, cantante de Royal Blood, declaró para el portal NME que trata sobre “estar ahí para alguien y hacerle saber que no están solos (…) Como en la mayoría de nuestras canciones, empezó con el riff principal, y creo que es la primera vez que me he topado con un riff realmente positivo y eufórico”.

Mire el nuevo video de Royal Blood para su canción ‘Hold On’: