Royal Blood anuncia “Typhoons”, su nuevo álbum, y adelanta sencillo

¡Es oficial! Royal Blood anunció oficialmente su tercer álbum de estudio, al cual llamó Typhoons y llegará en abril.

El dúo ya había adelantado “Trouble’s Coming”, el cual mostró el camino hacia el cual se dirige la banda con el álbum que ya fue anunciado.

Por su parte, Mike Kerr, bajista de la banda, habló sobre los cambios que ha tenido la agrupación desde su álbum “How Did We Get So Dark?” y cómo se diferencia con el material que están a punto de presentar.

“El gran avance fue darnos cuenta de que había un terreno común real entre eso y lo que habíamos hecho antes”.

Y mientras Royal Blood sigue anunciando más adelantos sobre su nuevo material, aquí tenemos su más reciente estreno: