Revelan primer vistazo del live action de Las Chicas Superpoderosas

Desde que se conoció que Bombón, Burbuja y Bellota llegarían en modo live-action las expectativas empezaron a incrementar, más cuando la producción confirmó a Chloe Bennet, Yana Perrault y Dove Cameron como las elegidas para darle vida a las tres hermanas.

Ahora, después de algunas semanas de realizar el anuncio, TMZ relevó el primer vistazo del set de grabación, que se convierten en el acercamiento de cómo sería el resultado del live-action y la manera en la que las actrices ya protagonizan sus personajes; Chloe Bennet como Bombón, Dove Cameron como Burbuja y Yana Perrault como Bellota.

Chloe Bennet, Dove Cameron, and Yana Perrault seen on set filming the Powerpuff girls pilot in Atlanta, 06-04-2021#PowerPuffGirls #ChloeBennet #DoveCameron

