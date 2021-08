“No recibirás nada”: Quentin Tarantino confiesa por qué no le da dinero a su madre

El reconocido cineasta Quentin Tarantino reveló recientemente en el podcast The Moment de Brian Koppelman, que desde que consiguió su fortuna producto de su éxito, no le ha compartido dinero a su madre, Connie Zastoupil, quien desde pequeño no lo apoyó con su carrera como guionista.

Mire también:

“Ella se estaba quejando por eso, […] una vez, en medio de su pequeña diatriba me dijo: ‘Ah, y por cierto, esa pequeña ‘carrera de guionista’ -haciendo las comillas con los dedos y todo- ¿Esa pequeña ‘carrera de guionista’ que estás haciendo? ¡Esa mier** se acabó!'”, manifestó el director de 58 años en el programa.

Ante la actitud de su madre, quien en ese momento no creía que iba a tener éxito, Tarantino le contestó: “‘Está bien, señora, cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca obtendrás ni un centavo de mi éxito. No habrá casa para ti. No habrá vacaciones para ti, ni Elvis Cadillac para mamá. No recibirás nada. Porque dijiste eso'”.

Le puede interesar:

El cineasta sostuvo que hasta el momento todavía mantiene su promesa, y que aunque una vez le ayudó a su madre con un inconveniente financiero, no lo volvió a hacer: “hay consecuencias por lo que uno les dice a sus hijos. Recuerda que hay repercusiones por su tono sarcástico sobre lo que es significativo para ellos”