“Chiflados”: Brian May habla sobre la postura de Eric Clapton y los antivacunas

Después de las declaraciones de Eric Clapton donde afirmó que no actuará en ningún escenario donde esté presente una “audiencia discriminada”, haciendo referencia a la vacunación contra el COVID-19, diferentes artistas salieron en contra de la posición del legendario guitarrista; como Brian May, de Queen, quien a pesar de demostrar su afecto por el músico de 76 años, no está de acuerdo con su postura.

“Lo amo, es mi héroe, pero tiene puntos de vista muy diferentes a los míos en muchos sentidos. Es una persona que piensa que está bien disparar a los animales por diversión, así que tenemos nuestros desacuerdos, pero yo nunca dejaría de respetar al hombre”, resaltó May para el medio The Independent.

De igual forma, Brian May se refirió a las personas que no están de acuerdo con la vacuna: “Los antivacunas están chiflados. Hay mucha evidencia que demuestra que la vacunación ayuda. Siempre habrá algún efecto secundario como sucede en el caso de otros medicamentos, pero de ahí a insinuar que las vacunas son un complot para matarte, me parece que solo lo pude decir gente que esté loca de atar”.

Por otro lado, Clapton manifestó en meses anteriores que debido a su postura frente a la vacuna, ha recibido críticas por parte de sus fanáticos y artistas cercanos, quienes optaron por alejarse de él.

“He tratado de acercarme a otros músicos. Simplemente ya no tengo noticias de ellos. Mi teléfono no suena muy a menudo. Ya no recibo tantos mensajes de texto y correos electrónicos. Es bastante notable. Me han condenado al ostracismo. Puedo sentirlo en todas partes. Me siento solo”, puntualizó el británico en una entrevista para Oracle Films.