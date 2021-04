Profesor que llevó a sus alumnos a un club nudista fue suspendido

Richar Glenn, profesor de ciencias de la computación, no podrá dar clases, por lo menos, durante los próximos tres años por llevar a sus estudiantes a un club nudista en Costa Rica.

El viaje fue realizado en el 2019, los estudiantes tenían entre 16 y 18 años. No solo fue sancionado por llevarlos al club, también por emborracharse y desnudarse enfrente de la líder del viaje.

A Richard también se le acusa de haber tenido un comportamiento agresivo y de haber lanzado amenazas contra sus alumnos. Una vez se conocieron sus andanzas, fue llamado al Reino Unido para que pusiera la cara.

Glenn fue retirado de la escuela donde fue docente durante 12 años y no podrá dar clases de manera indefinida, aunque en abril del 2024 puede tramitar la anulación del fallo.

