Problemas de salud alejarían a Esperanza Gómez del cine para adultos

Esperanza Gómez tendría algunos problemas de salud que estarían afectando sus actividades diarias y su profesión. En una entrevista confesó cuáles son estos inconvenientes contra los que está luchando.

“Yo vengo con unos problemas hace rato en mi columna. Tengo varias vértebras que están bastante malitas y en ocasiones me cuesta mucho sentarme, pararme, caminar, entonces me afecta mucho mi estilo de vida… y mi trabajo también porque no me pueden abrir, no me pueden levantar, no me pueden hacer nada”, expresó la colombiana.

Agregó que está probando un tratamiento recomendado por un especialista que ha tratado a atletas, con este busca que las vértebras de su columna se recuperen. Los seguidores de la actriz, preocupados por su situación, esperan que se recupere pronto.