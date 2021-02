Presentador encuentra un cadáver en el mar mientras estaba transmitiendo en vivo

Luke Bradnam, meteorólogo australiano, se encontraba trasmitiendo para Nine News Queensland cuando pensó que en el mar había un bañista que se estaba ahogando.

Ante la escena, el presentador corrió hacia donde estaba la persona para lograr salvarle la vida, pero sus escuerzos fueron en vano, pues la persona que estaba en el mar ya se había ahogado.

“Un boogie boarder (aficionado extremo que usa una tabla para jugar con las olas) en Narrowneck me alertó, pensó que había visto a alguien luchando de nuevo en las olas”, contextualizó Bradnam, agregando que se le había hecho demasiado extraño ver un cuerpo sobre el agua.

“Se hizo bastante evidente que había un cuerpo flotando en el agua. Los dos pudimos asegurar el cuerpo y comenzar a atravesar una franja entre las olas, de regreso a la orilla”.

Por su parte, las autoridades aseguran que el cuerpo corresponde a un ciudadano del Reino Unido que se encontraba en aquel lugar disfrutando de las olas.

Tributes are flowing for drowned couple Jake Jacobs and Julia Boika after a late-night swim turned tragic on the Gold Coast. In dramatic scenes, Weatherman @LukeBradnam helped recover Mr Jacobs’ body from the surf just moments after finishing a live-cross https://t.co/vNifQrr3dO pic.twitter.com/fouDyD4WnT

— The Courier-Mail (@couriermail) February 5, 2021