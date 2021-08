Star Plus en Colombia: precio, lanzamiento y qué puedo ver en la plataforma

Star Plus ha llegado oficialmente a Colombia como una de las apuestas más atractivas de las plataformas, haciendo parte de los servicios streaming como Netflix, Amazon y Netflix.

Tanto Colombia como el resto de países de Latinoamérica reciben le dan la bienvenida a Star Plus a partir de este 31 de agosto, donde podrán disfrutar de tres planes distintos:

Disney+ y Star Plus mensual : 38.900 pesos

Star Plus mensual: 31.900 pesos

Star Plus precio anual: 319.900 pesos.

¿Y qué puedo ver en Star Plus?

en cuanto a series, la plataforma de Star Plus ofrece contenidos como American Horror Story, The Walking Dead, Mayans M.C., Pose, Outlander, Genius, This is Us, The Resident, entre otras.

En cuanto a películas, Star Plus tiene personajes como Deadpool y Logan, además de ofrecer Bohemian Rhapsody, Duro de Matar y los estrenos que corren con el sello de productoras como Searchlight Pictures, 20th Century Studios y Touchstone Pictures.

Los Simpson es una de las apuestas más grandes que tiene Star Plus, pues el servicio cuenta con todos los capítulos de la serie, una de las tentaciones más grandes que existe para los fanáticos de la familia de Springfield.

En deportes

Star Plus también se armó para llevarse la audiencia amante del fútbol, ya que incluirá La Champions League, ESPN, LaLiga y hasta La Copa Libertadores. La UFC, la NFL, la NBA y Moto GP también harán parte del servicio.