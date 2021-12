Pornhub: ¿qué es lo que más buscan los colombianos en la página nopor?

Cada día sigue creciendo el número de personas que buscan contenido sexual a través de páginas porno. De hecho, su consumo aumentó durante la cuarentena en el 2020 que afrontó la mayoría de países debido al coronavirus, entre ellos Colombia.

Una de las páginas pornográficas más reconocidas es Pornhub, la cual decidió publicar el balance de este año en el que reveló lo más buscado por sus usuarios de todo el mundo y los términos sorprendieron a más de uno.

En los datos compartidos también se dio a conocer que Colombia entró en el top 20 de los países que más consumen este contenido, es decir hace parte del 79 % del tráfico diario en la página. Además, Pornhub asegura que los términos más buscados varian dependiendo la tendencia de cada año, por ejemplo en el 2020 la palabra más buscada fue ‘cuarentena’.

Categorías: La categoría más buscada fue ‘hentai‘ la cual subió 3 lugares convirtiéndose en lo más visto en Colombia. Otros de los términos más buscados fueron ‘lesbianas’ y ‘sexo anal‘. Además, la búsqueda de ‘trans‘ experimentó un aumento del 144 %, por su parte ‘trío’ creció a un 129 %, ‘orgia’ 105 %, ‘romántico‘ el 96 % y una de las más extrañas, ‘Fortnite’ aumentó un 77 %.

Top de estrellas porno: La estadounidense Lana Rhoades desvancó a la colombiana Esperanza Gómez, quien quedó en segunda posición, seguida de la famosa influencer de Only Fans, Aida Cortés; en cuarta posición quedó Martina Smith y por último Jordi ‘el niño poll*’.

Conoce más sobre los términos que buscaron los colombianos este 2021:

