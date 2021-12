Ponen en venta una de las casas de la infancia de Kurt Cobain

Una de las casas de la infancia de Kurt Cobain está en venta. Según la revista Rolling Stone, el fallecido líder de Nirvana vivió en este inmueble durante 1978 y 1982, mudándose cuando tenía 11 años tras el divorcio de sus padres.

La casa, construida en 1908, cuenta con 705 metros cuadrados, está ubicada en Montesano, Washington, cerca de la ciudad natal de Kurt.

«¡Tu oportunidad de tener un pedazo de historia nostálgica y una casa magníficamente renovada! ¡Así es, esta casa fue una vez el hogar del único Kurt Cobain!», dice parte del anuncio de la venta de la casa.

Según Redfin, la casa tiene cuatro habitaciones, dos baños y un sótano. El valor aproximado es de $279.000 dólares y los vendedores esperan que sea comprada rápidamente.

