PlayStation Showcase 2021: listado de los títulos y novedades que vienen en camino

Este 9 de septiembre Sony llevó a cabo su evento global en el que presentó todas los planes que vienen en camino para los próximos años.

Consolas como PlayStation 5 y PlayStation 4 abrirán sus puertas para todos los lanzamientos que traerá Sony, y con los que busca posicionarse en el mercado de los videojuegos, teniendo en cuenta que el mercado se ha expandido debido a la situación que enfrentó el mundo en el 2020 y lo que ha corrido del 2021.

El PlayStation Showcase 2021 acaparó ala tención mundial, presentando títulos como GTA V, Guardians of the Galaxy, Gran Turismo 7 y hasta Wolverine.

Pero hagamos un recorrido completo.

God Of War Ragnarok

Spider-Man (Secuela)

Gran Turismo 7

Wolverine

Uncharted: Legacy of Thieves

Tchia

Kid A Mnesia

Deathloop

Vampire: Blood Hunt

Guardians of the Galaxy

Ghostwire Tokyo

GTA V ya tiene fecha en PS5

Alan Wake regresa remasterizado

Rainbow Six Extraction

Forspoken

Tiny Tina’s Wonderlands

Project EVE

Knights of the Old Republic Remake