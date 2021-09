PlayStation Plus y Xbox Game Pass revelan sus lanzamientos para septiembre

Llega un nuevo mes, y con él, las apuestas de PlayStation Plus junto con las de Xbox Game Pass empiezan a mover sus fichas para darle gusto a sus fieles.

Ambas compañías tienen sus juegos ya dispuestos para alimentar sus catálogo en septiembre, así que vamos a hablar por el lado de PlayStation Plus, quien ya está a punto de mover sus fichas desde el 7 de septiembre hasta el lunes 4 de octubre.

Así que comencemos:

Overcooked: All You Can Eat! | PS5

Predator: Hunting Grounds | PS4

Hitman 2 | PS4

Se podrán agregar: Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville y Tennis World Tour 2.

Por su parte, Microsoft también reveló sus novedades al Xbox Game Pass:

Craftopia (Game Preview) – Consola, PC y Cloud – 2 de septiembre

Final Fantasy XIII – Consola y PC – 2 de septiembre

Signs of the Sojourner – Consola, PC y Cloud – 2 de septiembre

Surgeon Simulator 2 – Consola, PC y Cloud – 2 de septiembre

Clown Trick – Consola y PC – 7 de septiembre

Breathedge – Consola, PC y Cloud – 9 de septiembre

Nuclear Throne – Consola y PC – 9 de septiembre

The Artful Escape – Consola y PC – 9 de septiembre

Final Fantasy XIII, The Artful Escape, Surgeon Simulator 2, and more are coming soon to @XboxGamePass! Get all the details here: https://t.co/LYj3BQWSWb

— Xbox Wire (@XboxWire) September 1, 2021