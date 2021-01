Perro confunde una capucha con un juguete y la reacción de su dueña sin duda lo hará reír

Una mujer compartió el inesperado momento en el que su perro, un golden retriever, confundió la capucha de su chaqueta con un juguete y resultó arrastrándola por el patio de su casa.

En la grabación, captada por las cámaras de seguridad de la vivienda, se ve a la mujer lista para sacar a pasear a su mascota cuando de repente el can toma su capucha y se niega a soltarla. Aunque la mujer lucha contra su perro, finalmente se rinde y se tira al suelo.

“Dios mío, nadie te prepara para lo que debes hacer cuando pasa esto”, dice la mujer, quien no puede parar de reír por la situación. Segundos después, el perro se tira al suelo junto a su dueña y una vez recupera energía, vuelve a tirar de la capucha.

La mujer no puede parar de reírse mientras Grissom, su perro, la arrastra por el patio de la vivienda. Por lo que se alcanza a ver, no sufrió ningún daño en el cuello tras los fuertes tirones del can y quedó con una anécdota que sin duda siempre la hará reír al recordarla.

