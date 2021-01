Pearl Jam lanza su propia caja de chocolates benéfica

Pearl Jam, a través de su fundación Vitalogy, lanzó su propia caja de chocolates hechos a mano con el objetivo de apoyar a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan por las personas que no tienen en dónde vivir, entre otras causas sociales.

“Esta deliciosa colección de tres de nuestros sabores de caramelo inspirados en el noroeste viene envuelta en una funda conmemorativa de Pearl Jam Home Shows que te encantará después de que hayas disfrutado el chocolate. Es el regalo perfecto para el Día de San Valentín, o para disfrutar mientras experimenta una velada icónica de música y apoya una causa digna”, afrimó la agrupación en su sitio web.

La caja de chocolates está compuesta de doce bombones de tres diferentes sabores: caramelo de chocolate negro con sidra de manzana, caramelo de chocolate con leche y café y caramelo de chocolate negro con vainilla salado.

Además del lanzamiento de la caja de chocolates, Pearl Jam también anunció que transmitirá entre el 12 y 16 de febrero sus legendarias presentaciones en Seattle del 2018, consideradas como “un punto culminante de la carrera de la banda”.

El dinero recaudado con las entradas de las transmisiones, al igual que con la venta de los chocolates, será donado para la beneficencia.

In addition to the Home Shows Night 2 @Nugsnet release, the Vitalogy Foundation is working with original Home Show partners like Seattle’s @TheoChocolate to celebrate Valentine’s Day.

Caramels ordered soon will be delivered for Valentine’s Day weekend: https://t.co/rFaiXxJ3Ob pic.twitter.com/RfYVX5Sb0K

— Pearl Jam (@PearlJam) January 27, 2021