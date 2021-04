Pearl Jam aplaza una vez más su gira por culpa del Covid-19

Luego de tener que aplazar su gira debido a la pandemia por coronavirus, Pearl Jam anunció hace un par de días en sus redes sociales que nuevamente su tour por Europa tendrá que posponerse, esta vez hasta junio de 2022.

A través de un comunicado, la banda expresó que es muy difícil posponer nuevamente su regreso a los escenarios, sin embargo, las vacunas que ya están llegando a todo el mundo dan un poco de esperanza para que pronto se puedan volver a realizar shows en vivo.

“Mientras tanto, la banda espera que todos se mantengan atentos y sigan usando sus mascarillas en anticipación de reunirse de manera segura en 2022”, agregó Pearl Jam en su comunicado.

Por otro lado, mientras llega la tan esperada gira de promoción de ‘Gigaton’, su más reciente álbum que fue lanzado en plena pandemia, Pearl Jam quiso recompensar la paciencia de sus fans y transmitirá desde el próximo 2 de abril su presentación de 2010 en Hyde Park, Londres.

To thank Pearl Jam fans for their patience during these times, stream the 2010 Hyde Park, London performance on Pearl Jam’s YouTube and Facebook and on @nugsnet this weekend.

Watch from Friday, April 2nd at 8pm ET to Monday, April 5th at 11:59pm.

📸: Karen Loria pic.twitter.com/0eLdKOyfrZ

— Pearl Jam (@PearlJam) March 30, 2021