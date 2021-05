Coldplay presenta ‘Higher Power’, su nueva canción

Después de las revelaciones que hizo Coldplay hace algunos días, la agrupación lanzó ‘Higher Power’, su nueva canción, la misma que había anunciado.

La agrupación utilizó sus redes sociales para promocionar la transmisión en directo que realizó para presentar ‘Higher Power’, canción que contó con el productor sueco Max Martin, a quien la banda calificó como “una verdadera maravilla del universo”.

Higher Power is a song that arrived on a little keyboard and a bathroom sink at the start of 2020. It was produced by Max Martin who is a true wonder of the universe. It’s out on Friday 7 May.

Love c, g, w & jhttps://t.co/f26MzzGUxO pic.twitter.com/f79RioWmSf

