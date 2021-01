Como partido de micro: récord por el gol con mayor distancia en la historia del fútbol

En este 2021 se ha batido un nuevo récord, y es el del gol con mayor distancia en la historia del fútbol protagonizado por Thomas King, portero galés del New Port County.

Ahora el arquero se colgará la medalla que lo nombra como el nuevo acreedor del balón que contó con 96.01 metros para convertirse en gol, sin duda una hazaña que será difícil de vencer.

La anotación sirvió para empata el partido de la English Football League Two, que enfrentaba al New Port County contra el Cheltenham Town, el cual finalizó 1-1, pero King fue quien se robó las miradas.

Guinness World Record ™️

Newport County goalkeeper Tom King’s 105-yard goal against Cheltenham has been confirmed as a @GWR for the longest goal scored in a competitive football matchpic.twitter.com/0WjiENqVvk

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 21, 2021