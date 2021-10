A noticiero se le nubló el clima cuando emitió película para adultos en pleno informe

El pasado 17 de octubre el noticiero de la cadena ‘KREM’ emitió por error una escena de película para adultos mientras entregaba el informe del clima a sus televidentes. La presentadora, sin darse cuenta, entregó 10 segundos de material pornográfico.

Medios locales como Ad Week reportaron que la meteoróloga Michelle Boss nunca se dio cuenta que la pantalla estaba proyectando las imágenes de cine para adultos, pues el supuesto reporte del clima debía salir atrás suyo mientras ella entregaba los pronósticos.

“Se esperan algunos días extra de buen clima después de un hermoso fin de semana de temperaturas suaves”, detallaba la meteoróloga mientras atrás suyo pasaba de todo menos reportes del clima.

La confusión despertó gran indignación entre los televidentes, quienes se comunicaron con las autoridades de estadounidenses para buscar al responsable de la fallida proyección.

Por su parte, el noticiero salió en su defensa y a través de un comunicado se disculpó con los televidentes que fueron testigos del fallo.

Queremos disculparnos por algo que sucedió en nuestro noticiero de esta noche”, reconoció el noticiero, que agregó:

“Se emitió un video inapropiado en la primera parte del programa. Estamos trabajando para asegurar que algo como esto no vuelva a suceder”.

Cloudy with a chance of…porn on KREM in Washington state 🤦🏻‍♂️https://t.co/6jNKjwHV4S pic.twitter.com/b4hbJSGdoJ

— Dave Briggs (@davebriggstv) October 20, 2021