Nevermind 30 años: ciclista traza la portada del disco usando un rastreador GPS

Para celebrar los 30 años de Nevermind, uno de los mejores álbumes de Nirvana, un ciclista trazó la silueta del bebé de la portada mientras pedaleaba por la ciudad australiana de Adelaida.

El deportista llamado Peter Stokes usó como “pincel” un rastreador de GPS usado por ciclistas. Su homenaje se dio luego de descubrir que entre su colección de discos tenía ‘Nevermind’.

A Stokes le tomó varios meses planear su obra. Luego de la preparación, sacó su bicicleta y se preparó para andar 150 kilómetros durante ocho horas seguidas.

El resultado fue el bebé de la portada, polémico por estos días, y el billete que aparece frente a él. Mientras realizaba su homenaje, Peter, de 45 años, escuchó muchas veces el álbum para inspirarse.

Anteriormente, el ciclista ya había realizado obras similares como el rostro de Beethoven por su aniversario número 250 de su nacimiento.

Pete Stokes cycled 150km throughout Adelaide to sketch the outline of Nirvana’s famous ‘Nevermind’ cover. His efforts, tracked by GPS-based site Strava, show the baby’s (slightly angry) face over the CBD and the banknote over the leafy eastern suburbs of Burnside and Kensington. pic.twitter.com/nKZ4fhT0yJ

— Ben Pennings (@BenPennings) September 26, 2021